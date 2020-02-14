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Denizlispor, Kayserispor maçına hazır

Denizlispor, Süper Lig’in 21.

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Kayserispor ile oynayacak olan Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.


Antrenmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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