Denizlispor, Konya deplasmanında mağlup oldu

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 25. Haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 18 puanla 21. sırada bulunan horoz böylelikle bu haftayı puansız kapatırken, Konyaspor 5 hafta sonra galibiyet yüzü gördü.

Süper Lig'in 25. Haftasında Denizlispor deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. 90 dakika sonunda mağlubiyetle ayrılan Denizlispor kalesinde 52. ve 80. dakikalarda gol görerek 2-0 mağlup ayrıldı. İlk yarı baskı yapamayan Konyaspor ikinci yarı topa hakim olarak yaptığı ataklarla ikinci yarı golleri buldu. Böylelikle 25. hafta sonunda da küme potasından kurtulamayan horoz 18 puanla sonuncu sırada yer alırken, Konyaspor ise maç fazlasıyla 27 puanla 12. sıraya yerleşti. Hakan Kutlu yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla beraber 4 maçta 4 puan toplayabildi.