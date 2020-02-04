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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig’in 21.

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Denizlispor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde başladı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Göztepe maçına ilk 11 olarak başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.


Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Tiago Lopes ve dün oynanan maçta sakatlanan Onazi antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden isimlerden Tolgahan Acar takımla birlikte çalışırken, Hadi Sacko ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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