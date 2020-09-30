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Denizlispor-Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yukatel Denizlispor ile Konyaspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu.

Yukatel Denizlispor ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu. 4 Ekim'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.


Yukatel Denizlispor, 4 Ekim Pazar günü, Süper Lig'in 4.haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını, Bahattin Duran, Kemal Mavi ve Murat Erdoğan üstlenecek.

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