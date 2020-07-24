Denizlispor Kulübü kurucularından olan Fuat Özen son yolculuğuna uğurlandı

1966 Yılında kurulan Denizlispor Kulübünün kurucular kurulunda yer alan ve ilk dönemlerde yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunan Fuat Özen dün vefat etti. Vefat haberinden sonra sevenlerini yasa boğan Fuat Özen için bugün Asri Mezarlık Camisinde cenaze namazı kılındı. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Özen Ailesi fertleri, yakınları ve sevdiklerinin katıldığı cenaze namazında Fuat Özen için helallik istendi. Namazın kılınmasının ardından Özen Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.