Denizlispor kupasını aldı

Lig'de 2018-2019 sezonunu lider tamamlayıp Süper Lig'e çıkan Denizlispor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Denizlispor, ligin 33. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Süper Lig'e lig birincisi olarak çıkmak isteyen yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yolunda en büyük rakibinin son hafta mağlup olup kendisinin de galip gelmesi üzerine Lig'de sezonu lider tamamladı. Geçtiğimiz gün İstanbulspor'u deplasmanda 5 golle geçen Horozlar, şampiyonluk kupasına Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da düzenlenen törenle kavuştu. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) Başkanı Ali Düşmez, takım kaptanı Mehmet Akyüz'e verdi. Yeşil-siyahlı ekip kupayı havaya kaldırırken binlerce Denizlispor taraftarı bu tarihi ana tanık oldu. 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşayan Ege temsilcisinde, futbolcular, teknik ekip ve yönetim seremonide büyük sevinç yaşadı.

Kupa törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim, Denizli Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, oda temsilcileri ve binlerce taraftar katıldı.

Törende konuşan Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin, zorlukları aşarak şampiyon olduklarını ve Süper Lig'de hedeflerinin ilk 5 olduğunu söyledi.