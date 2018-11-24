Denizlispor kurtuluşu çakmakta arıyor

Kulüp, 30 bini üretilen ve 5 TL'den satışa sunulan çakmakların tamamından 800 bin TL gelir bekliyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kulübün gelirlerini artırmak için lisanslı çakmak satışına başladı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Nevzat Yakı'nın projeleri arasında yer alan ve hayata geçen Denizlispor armalı çakmak projesi ile 200 bin çakmak üretilecek. 30 bini üretilen ve tanesi 5 TL'den satışa sunulan çakmaklardan 800 bin lira gelir bekleniyor. Gönüllü taraftarların şehrin esnafına dükkan dükkan dolaşarak sattığı çakmakların yanında, 'Denizlispor Hepimizin, Kahve İç Destek Ol' yazılı Tük ve Osmanlı kahveleri de satışa sunuluyor. Ayrıca çakmak ve kahveler, takımın iç sahada oynadığı maçların sonunda Denizli Atatürk Stadyumu'nun önünde takıma destek olmak isteyen taraftarlara satılacak.

“Denizlispor, şehrimizin en değerli markası”

Denizlispor'a destek olmak için çakmak ve kahve alan esnaflardan Ayhan Çimendağ, Denizlispor'un ‘O Sene Bu Sene' sloganıyla yola çıktığı sezonda esnaf olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Denizlispor'un şehrin en değerli markası olduğunu aktaran Çimendağ, “Sezon başında taraftarın harekete geçmesiyle ortaya çıkan projede Denizlispor'un tribün reklamlarına da destek olmuştuk. Şimdi de genç arkadaşlar, Denizlispor sevdası ile kahve ve çakmak satışına başladılar. Biz de bu konuda gücümüzün yettiğince destek olmaya çalışıyoruz. Denizlispor şehrimizin en değerli markası. Destek olunduğu zaman neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini bize geçmişte defalarca kez gösterdi Denizlispor. Bugün de çok güzel bir ivme yakalamışken bu destekleri arttırdığımız takdirde, Süper Lig'in hayal olmadığını, hatta Süper Lig'de de eskisi gibi Avrupa'ya yol alan bir Denizlispor izleyeceğimize inanıyorum” dedi.