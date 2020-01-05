Denizlispor laktat testinden geçti

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Denizlispor'da futbolcular bu sabah laktat testinden geçti.

Yeşil-siyahlı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Bugün sabah yapılan antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yardımcılarının gözetiminde gerçekleşen laktat testleri yaklaşık 2 saatin sonunda tamamlandı. Denizlispor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Antalya kampı çalışmalarını sürdürecek.