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Denizlispor ligde ikinci sıraya yükseldi

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Denizlispor, ligde topladığı 28 puan ile 2. sıraya yerleşti.


Yeşil-siyahlı ekip ligin 13. haftasında ikinciliğe yükseldi. Denizlispor oynadığı 13 karşılaşmadan 9'unu kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-siyahlılar oynadığı maçlardan 3'ünden ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde oynadığı ve iki defa geriye düştüğü Giresunspor maçını ise 3-2'lik skorla kazandı. Ligin 14. haftasında ise Denizlispor deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Mbamba Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Takımda sarı kart cezası sınırında ise Keremcan Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Aissati ve Mehmet Akyüz bulunuyor.

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