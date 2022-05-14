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Denizlispor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto 1.

Lig'in 37. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kalması ardından ligde kalmayı garantiledi.


Maçtan dakikalar


19. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Eser'in eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


20. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Orkun sağına gelen topu kurtardı.


53. dakikada Tiago Lopez'in pasında ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Bekir'in vuruşu kaleci Orkun'dan döndü. Tekrar topu önünde bulan Bekir'in ikinci vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.


Stat: Ümraniye Şehir


Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Onur Ayık dk. 12), Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Ajdin Hasic (Idrissa Camara dk. 69), Fatih Yiğit Şanlitürk (Antonio Mrsic dk. 87 ?), Atalay Babacan (Mustafa Karagöz dk. 46), Hüseyin Atakan Üner (Del Valle dk. 69), Yacine Bammou


Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Yonathan, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Ercan Coşkun


Teknik Direktör: Recep Uçar


Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Ismail Aissati (Emre Sağlık dk. 61), Özer Özdemir (Bünyamin Balat dk.87 ?), Gökhan Süzen (Muhammet Özkal dk. 87 ?), İlhan Depe (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87 ?), Bekir Böke (Asım Hamzaçebi dk. 79)


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Yalçın, Okan Derici, Ahmet Tekin, Muhammed Kiryolcu


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı kart: Mustafa Eser (Ümraniyespor)

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