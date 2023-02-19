İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası lige verilen arada Spor Toto 1.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Efeler 09 FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Tüm Türkiye'yi derinde sarsan deprem spor, eğitim ve sosyal etkinler başta olmak üzere hayatın birçok alanındaki faaliyetleri olumsuz etkiledi. 10 ilde etkileyen depremler nedeniyle futbol ligine ara verildi. Lige verilen arada, A. Denizlispor, 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK ile yarın saat 14.00'de Haluk Ulusoy Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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