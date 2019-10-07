İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor ligin 8. haftasına 13. sırada girdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 8.

haftasına 8 puanla 13. sırada girdi.


Yeşil siyahlı ekip 8 puan ve avaraj farklı ile ligde 13. sırada bulunuyor. Denizlispor ligde Göztepe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile aynı puana sahip. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatya deplasmanına büyük ümitlerle giden horoz sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrılınca 8 puanda kaldı. Ligde 10 puan atan Denizlispor kalesinde ise 12 gol gördü. Denizlispor ligin 8. Haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Malatya deplasmanının ardından yapılan izin sonrası yeşil ekip çalışmalarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.