Denizlispor Mahmoud Kahraba ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirip, ligde kalıcı olmayı hedefleyen Ege temsilcisi, adı Beşiktaş ile de anılan Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı kadrosuna katmak üzere. Transferde son aşamaya gelen yeşil-siyahlıların Kahraba'ya önümüzdeki günlerde imza attırması bekleniyor.

Mısır kulübü Zamalek ile sona eren sözleşmesini uzatmayan 25 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu, Ennpi'de başladığı futbol kariyerine sırasıyla Luzern, Grasshoppers, Zamalek, İttihad takımlarında devam etti. Kariyerinde 192 maça çıkan Mısırlı 66 gol, 33 asist kaydetti. Kahraba geçtiğimiz sezon ise Zamalek'te 29 maçta 11 gol 11 asistlik performans sergiledi.