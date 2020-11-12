İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Malatyaspor karşılaşmasının ardından çalışmalara başladı

Yukatel Denizlispor, milli maçlar dolayısıyla verilen 3 günlük aranın ardından Süper Lig’in 9.

Yukatel Denizlispor, milli maçlar dolayısıyla verilen 3 günlük aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Denizli'de ağırlayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Malatyaspor, maçında darbe alan yeşil siyahlı oyuncu Oğuz Yılmaz'ın ciddi bir durumunun olmadığı ve tedavileri devam eden oyuncuların ise idmana başladığı belirtildi.


Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki ve yardımcı antrenörler yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Yeşil siyahlı oyuncular 5'e 2 pas çalışmasından sonra, yarı sahada oynanan maç ile antrenmanı tamamladı.



Tedavileri devam eden oyuncular çalışmalara başladı


Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Oğuz Yılmaz'ın ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve takımla birlikte çalışmalara devam ettiği açıklandı. Tedavileri sona eren Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko takımla birlikte çalışmalara katılırken, tedavileri devam eden Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ise bireysel çalışmalarına devam etti.



Denizlispor, önümüzdeki hafta sonu Denizli Atatürk Stadyumunda ağırlayacağı Gaziantep FK ile 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.