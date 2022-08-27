Denizlispor, Manisa'dan puansız dönüyor

Lig ekiplerinden Denizlispor, 3. haftada deplasmanda konuk olduğu Manisa Futbol Kulübüne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Manisa FK kontra atağında Nizamettin'in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin'i geçemedi.

18. dakikada rakip yarı alanda Bekir'in pasıyla topa sahip olan Gökhan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

26. dakikada Gakpa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Nizamettin'in önünde kaldı. Nizamettin'in bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.

45+2. dakikada Nizamettin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol çaprazda Gakpa'nın önünde kaldı. Gakpa'nın yerden sert şutunda savunmaya da çarpan topu uzak direkte Batuhan tamamladı. 1-1

45+3. dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top penaltı noktası yakınlarında Denizlispor savunmasına çarparak Batuhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

46.dakikada santra sonrası hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Prib'in gelişine sert şutunda kaleci Hüseyin üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Batuhan, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

58.dakikada sol kanattan Diallo'nun kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Prib'in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda top kaleci Hüseyin'in yanından ağlara gitti. 3-1

90+4.dakikada Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayı içerisinde Mustafa'nın önünde kaldı. Mustafa'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Murat Temel

Manisa FK: Birkan, Ayberk, Muhammet Taha, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin (Selim dk. 86 ?), Prib (Hakan Barış dk. 69), Burak, Gakpa (Stark dk. 86 ?), Batuhan (Adem dk. 69), Diallo (Grezda dk. 76)

Yedekler: Samet, Ba, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Altaş Denizlispor: Hüseyin, Emre, Oğuz, Hakan Çinemre (Muhammet Özkal dk. 65), Schweclen, Muhammed Gönülaçar (Özer dk. 65), Mustafa, Okan (Asım dk. 45), Gökhan, Mayi (Oğuzhan dk. ?), Bekir (Berkant dk. 69)

Yedekler: Abdulkadir, Erdal, Alaattin, Ahmet,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Gökhan (dk. 18), Mustafa (dk. 90+5) (Denizlispor), Batuhan (dk. 45+2 ve dk. 46), Prib (dk.58) (Manisa FK)

Sarı kart: Emre (Denizlispor)