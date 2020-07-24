İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Denizlispor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Denizlispor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip bu maçtan alacağı tek puanla ligde kalmayı garantileyecek.


Süper Lig son haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Denizlispor, Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve bazı yöneticiler izledi. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saati bekleyen Denizlispor'da eksik oyuncu ise bulunmuyor.


Öte yandan, ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, yarın akşam 21.00'da konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında alacağı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.