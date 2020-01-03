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Denizlispor Muhammet Özkal'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal, Denizlispor'a transfer oldu. Özkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç'ın da katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

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