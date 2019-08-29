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Denizlispor ön libero transferine son noktayı koyuyor

Yukatel Denizlispor, transfer sezonunun kapanmasına günler kala önlibero takviyesi için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attırmayı planlıyor.


Süper Lig'e 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda yapacağı 2 transferle takım kadrosuna son halini verecek. Stoper oyuncusu Frederic Veseli ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, ön libero transferini bugün bitirecek. Alternatifleri ikiye indiren yeşil-siyahlılar; Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attıracak.


Denizlispor, Uche Agbo ve Guillermo Celis arasında tercih yaparak bugün anlaşma sağlayacağı ismi Denizli'ye getirecek.

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