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Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig’e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.


Denizlispor, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

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