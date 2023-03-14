Denizlispor, Pendik maçı ile çıkışa geçmek istiyor

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Erzurumspor FK maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "En kısa zamanda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz. İnşallah Pendikspor maçı ile birlikte çıkışa geçeceğiz" dedi.

Hafta sonunda oynayacakları Pendikspor maçı ile kötü gidişe son vereceklerine inandığını kaydeden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Erzurumspor FK maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyorduk ancak bunu başaramadık. Lig çok çetin geçiyor. Beklenmeyen puan kayıplarına üzülüyoruz ancak umutsuzluğa kapılmıyoruz. Önümüzde 11 maç daha var. Son 2 haftayı fikstür gereği ligden çekilen takımlarla oynayacağımız için bu maçlarda 6 puan hanemize yazılacak. Geride kalan 9 haftada bize gereken puanları toplayarak hedefimize ulaşacağız. Zor günlerde birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Taraftarlarımız maçtan sonra bize olan güven ve desteklerini ziyaretleriyle yine gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Pendikspor maçı ile birlikte çıkışa geçeceğiz" dedi.