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Denizlispor, Pendikspor maçına hazır

A.

Denizlispor Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 9 Ekim 2022 Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan idman taktiksel çalışmalar sonrası sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir'in yanı sıra cezalı olan Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

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