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Denizlispor prensipte anlaştığı Sako transferinden vazgeçti

Yukatel Denizlispor prensipte anlaştığı İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’de forma giyen futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Yukatel Denizlispor prensipte anlaştığı İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'de forma giyen futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiğini duyurdu.


Süper Lig ekiplerinden Denizlispor geçtiğimiz hafta Bakary Sako ile transfer konusunda anlaştığını duyurup, futbolcuyu Denizli'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Ancak bugün kulüpten yapılan resmi açıklamada transferden mali konular nedeniyle vazgeçildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:


“Bakary Sako ile kulübümüz arasında, geçtiğimiz hafta anlaşmasına varılmış ve bu bilgi Kulübümüzden yapılan resmi açıklama ile duyurulmuştu. Futbolcu Denizli'ye gelmiş ancak Denizli'de hem futbolcu hem de menajeri ile yapılan görüşmelerde mali konularda uzlaşma sağlanamadığından transferden vazgeçilmiştir.”

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