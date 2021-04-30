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Denizlispor - Rizespor maçında Göçek düdük çalacak

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor'un Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek yöneteceği açıklandı.



Denizlispor'un 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Rizespor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; “Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılık görevlerini Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.”

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