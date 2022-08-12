Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeşil siyahlılar son 5 sezonda, lige başladığı ilk maçta sadece Galatasaray'a karşı kazandı.

Lig'de 2022-2023 sezonu bugün oynanacak olan Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlıyor. Ligin tecrübeli ekiplerinden A. Denizlispor ise ilk maçını 13 Ağustos Cumartesi günü Eyüpspor ile oynayacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45' de başlayacak. Bu maçla birlikte Denizlispor, Başkan Mehmet Uz ve tecrübeli Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yeni sezona start vermiş olacak.

Takım hazırlıklarını sürdürüyor

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal yönetiminde sürdürüyor. Yoğun geçen sezon öncesi hazırlıkları, takımı yeni sezona hazır hale getirdi. Denizlispor, iyi bir kamp süreci geçirirken, oyuncuların hırsı ve istekli görüntüsü hem teknik direktör Mesut Bakkal'ı hem de Başkan Mehmet Uz ile birlikte yönetimi de memnun ediyor. Yeşil siyahlılar, bu doğrultuda sezona iyi bir başlangıç yaparak yola çıkmak istiyor.

Sezon başlangıçları mercek altında

Denizli'de yayın yapan internet haber gazetesi www.egevakti.com, Denizlispor'un sezona başlangıçlarını mercek altına aldı. Yeşil siyahlı ekip, 1998-1999 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 1999-2000 sezonunda lige Erzurumspor ile başlayan yeşil siyahlılar, deplasmanda Mame Adama Gueye'nin attığı golle 1-0 rakibini mağlup etti.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Yeşil siyahlı ekip, sezonun ilk maçlarında farklı skorlar da elde etti. Buna göre Denizlispor, 2001-2002 sezonunda evinde ağırladığı Yimpaş Yozgatspor'u 5-0'la geçti. Yine Denizlispor, 2008-2009 sezonunda deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. 2020-2021 sezonunun açılış maçında Göztepe'ye konuk olan Denizlispor o maçtan 5-1 skoruyla mağlup ayrıldı.

Son 5 sezonda tek galibiyet

Yeşil siyahlılar son 5 sezonda lige başladığı ilk maçta sadece Galatasaray'a karşı kazandı. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Denizli'de oynanan maçta Denizlispor, Recep Niyaz ve Rodallega'nın golleriyle Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi konumunda 5 maçtan puan alamadı

Altaş Denizlispor, sezon başlangıçlarında ev sahibi konumunda 14 maça çıktı. Ev sahibi olarak 5 maçtan puan çıkaramadı. 10 maç deplasmanda sezona başlayan yeşil siyahlı ekip, deplasmanda ise 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Sezon başlangıçlarında 33 gol kaydeden Denizlispor kalesinde 24 gol gördü.

Mağlubiyetle başlayıp şampiyonlukla bitirdi

Denizlispor, 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezonun ilk maçında kendi sahasında Denizlispor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Yeşil siyahlı ekip bu maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.