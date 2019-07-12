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Denizlispor Sedat Şahintürk'ü renklerine bağladı

Süper Lig hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.


Kamp hazırlıklarına Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor bir taraftan da transferlerine devam ediyor. Ligde ilk 5'i hedefleyen yeşil-siyahlı kulüp, Şahin Türk'ü de renklerine bağladı. Rodallega, Sapunaru, Lopez, Mustafa Yumlu gibi başarılı isimleri transfer eden horoz, son olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezon Balıkesir'de forma giyen Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardı. Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile Sedat Şahintürk için 1 yıl süreli, satın alma opsiyonlu anlaşmaya vardı.


Şahintürk ile imzalar Haluk Ulusoy tesislerinde kulüp yöneticileri ile atıldı.

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