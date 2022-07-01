Denizlispor sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Lig ekiplerinden A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezon öncesi çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Sezon öncesi ne kadar hazır hale gelirsek, lige de o derece iyi başlarız” dedi.

Geride kalan sezon son 15 maçta 30 puan toplayarak, maç başına 2 puan ortalamasıyla sezonu hedefledikleri şekilde bitirdiklerini belirten A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Sezon bittikten sonra yaptığım açıklamada, kadronun korunması halinde devam edeceğimi söylemiştim. Kulübün mali yapısı ortada. Gerçekler neyse, hedeflerimiz ve çalışmalarımız da aynı oranda gerçekçi olmak zorunda. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Sezonun bitimiyle birlikte yönetim kurulumuz elinden geleni yaparak geçen sezon futbolcu alacaklarını ödedi ve kadromuzu neredeyse tamamen korudu. Kadronun korunması konusunda hem yönetim kurulumuza hem de futbolcularımıza gösterdikleri karşılıklı anlayış ve uzlaşma çabaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Geriye bakmanın kimseye bir faydası olmayacağını ifade eden Mesut Bakkal, “Artık önümüze bakmak, hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı buna göre yapmak zorundayız. 25 Haziran'da toplanarak çalışmalarımıza başladık. Alt yapıdan da takımımıza takviyeler yaptık. Günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Her geçen gün daha iyi olmak için, hazırladığımız program dahilinde çalışıyoruz. Bayramdan sonra 15-25 Temmuz tarihleri arasında Burdur'da 10 günlük sezon öncesi kampı yapacağız. Burada 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Hazırlık maçları, sezon öncesi durumumuz hakkında bize daha net veriler ortaya koyacak. Hem fizik kondisyon olarak daha hazır hale gelecek hem teknik taktik çalışmalarımızı geliştirecek hem de eksiklerimizi görme ve giderme fırsatı bulacağız. Sezon öncesi ne kadar hazır olur ve lige o oranda hazır girersek, hedefimize ulaşma konusunda işimiz o derece rahat olur” dedi.

“Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın”

Taraftarlara da çağrıda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, “Geride kalan sezonun son 15 maçlık periyodunda ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz başarıda taraftarlarımızın büyük katkısı oldu. Onlar bana hep güvendi ve her şartta destek oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı desteği sürdüreceklerinden zerre şüphem yok. Kulübümüz kombine biletleri satışa çıkardı. Taraftarlarımızın mümkünse kombine bilet, değilse de maç maç biletlerini alarak tribünleri doldurmalarını ve desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Saha içi başarı sadece saha içindeki mücadeleyle kazanılmaz. Yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına, kulüp çalışanlarından basınına kadar tüm paydaşlar birlik beraberlik içinde olduğunda, inanıyorum ki daha güzel başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.