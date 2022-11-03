Denizlispor şirketleşme yolunda olağanüstü kongreye gidiyor

Denizlispor Kulübü Derneği, yönetimim kurulunun aldığı şirketleşme kararının ardından olağanüstü genel kurulu 17 Kasım'da toplantıya çağırdı. Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, tüzüğüün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 18.30'da Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Şirketleşme gündemiyle yapılacak toplantı, çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 27 Kasım 2022 Pazar günü Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Toplantı Salonunda saat 18.30'de yapılacak.