Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 37. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekip, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Tedavisi devam eden Hüseyin Altıntaş, Hadi Sacko ve Mustafa Yumlu takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bu oyuncuların yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan kaleciler Cenk Gönen ve Abdülkadir Sünger'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz ise yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.