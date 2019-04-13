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Denizlispor stada meşaleler eşliğinde girdi

Denizlispor, Boluspor karşılamasının oynayacağı stada meşaleler eşliğinde girdi.


Spot Toto 1. Lig'in 29. haftasında lider giren yeşil-siyahlı ekip 19.30'da Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Maç için Haluk Ulusoy Tesisleri'nden otobüs ile yola çıkan Denizlispor kafilesi açık hava tiyatrosu önünde meşaleler ile karşılandı. Yolun sağ ve sol kısmına geçen taraftarlar takım otobüsünü görür görmez yeşil meşaleleri yakarak yaklaşık 300 metre Denizlisporlu futbolcuları taşıyan otobüs ile ilerledi. Denizlispor'u taşıyan otobüs stada taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde girdi.

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