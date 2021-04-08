Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

hafta müsabaka programları açıklandı. Denizlispor'un 35 ile 39. hafta müsabaka programlarında gün ve saatleri de açıklandı.

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Denizlispor'un 5 haftalık programı ise şöyle;

35. hafta 17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor, 36. hafta 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor, 37. hafta 24 Nisan Cumartesi günü saat 19.00 Denizlispor - Sivasspor, 38. hafta 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 Kayserispor - Denizlispor, 39. hafta 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor.