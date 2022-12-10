Denizlispor taraftarından lokma hayrı

Denizlispor taraftar gruplarının tam bir dayanışma içerisinde hareket ettiği lokma hayrına, tüm guruplar eksiksiz katılım sağladı.

Denizlispor'un maçlarda aldığı kötü sonuçların son bulmasını isteyen taraftar grupları, stada maç izlemeye gelen seyircilere de lokma ikramında bulundu.

Taraftar gruplarının düzenlediği Denizlispor lokma hayrına, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, as başkanlardan Ahmet Aşıkoğlu, Seyit Berber, Muhammet Kaplan, Hasan Yıldırım ve Ali Yürümez de lokma hayrına katıldı.

Lokma hayrının düzenlenmesine öncülük eden Horozlar taraftar grubu başkanları Serdar Koç ve Tayfun Ayaz, "Bugün maç öncesi taraftarlar olarak lokma hayrı yaptık. Allah kabul etsin. İnşallah takımımızın aldığı kötü sonuçlar bundan sonra son bulur. Biz taraftar gurubu olarak lokmadan sonra sahada futbolculara, teknik heyete, hakemlere çiçek takdim ettik. Bundan sonra Denizlispor'umuza kendi sahamızda ve deplasmanda başarılar diliyoruz." dediler.