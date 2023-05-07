İhlas Haber Ajansı

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Denizlispor, toparlanmaya hazırlanıyor

Denizlispor-Altay müsabakasının ardından her iki takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.



Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Denizlispor, konuk olduğu Altay'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, "Bu takımlar bizim takımlarımız. Küllerinden yeniden doğacaktır. Genç bir ekiple mücadele ettik. U19 Takımı benim takımım. Altay tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yine iyi de mücadele ettik. Tabii ki saha içerisinde tecrübe farkını gördük. Altay bu 3 puanla kümede kaldı muhtemelen" diye konuştu.



Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise "Öncelikle Denizlispor'un genç oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Biz de bizim ihtiyacımız olanı aldık. Çok şükür diğer maç sonuçlarıyla da ligde kaldık. Bundan sonrası yönetimin işi ayrıca tüm takımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

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