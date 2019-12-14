Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığından dolayı Cristian Sapunaru takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 haftalık sakatlığını atlatan Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz günlerde baba olan Modou Barrow ve 4. sarı kartı gören ve maç kadrosunda yer almayacak olan Sackey de antrenmana katıldı.

Denizlispor, yarın sabah gerçekleştireceği ter idmanı ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.