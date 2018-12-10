Denizlispor tribünlerinin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de bir restoranda yaşanan silahlı kavgada vurularak öldürülen Denizlispor amigosu Haydar Varan kulüp yöneticileri ve taraftarların katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Varan için “Denizlispor tribünlerininin ağabeyini kaybetti” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Çamlaraltı Mahallesi 6051. Sokak'ta bulunan bir restoranda yaşanan olayda iddialara göre, O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre Seyhan D., mutfağa giderek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı. Olayda Seyhan D. yaralanırken, iş yerinde kasap olarak çalışan Haydar Varan vurularak hayatını kaybetti. Varan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Varan için Pamukkale ilçesi Ulu Caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kulüp yöneticileri, taraftarlar, yakınları ve cemaat katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Varan asri mezarlıkta toprağa verildi.

“Sadece orada bulunmaktan dolayı vefat etti”

Cenaze töreni öncesi gazetecilerin soruları üzerine Varan ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çetin, Denzilispor'un bir ağabeyini kaybettiğini kaydederek, “Çok üzgünüz, çok düzgün bir adamdı ve tribünlerin ağabeyiydi. Hak etmediği bir şekilde öldü, Allah rahmet eylesin. Çok farklı bir ağabeyimizdi ve her yerde neşe saçıyordu. Artık çoluk çocuğu bize emanet. Bizim tek görevimiz onlara sahip çıkabilmek olacak. Acılarını paylaşıyoruz. Çok kötü bir durum, günahsız ve sadece orada bulunmaktan dolayı vefat etti. Kim yaptıysa hukuk çerçevesi içerisinde cezasını çekecek diye düşünüyorum” diye konuştu.