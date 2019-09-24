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Denizlispor Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın karşılaşacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda, Kayserispor maçında ayağına aldığı darbe ile sakatlanan Modou Barrow çalışmalara katılmadı ve dinlendirildi. Terlik ile antrenmana gelen Barrow, İldiz'in talimatı ile kulüp doktorları tarafından kontrol altında tutuldu. Antrenmanda futbolcular teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.


Yeşil-siyahlı ekip kupada yarın Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele, 13.00'te başlayacak.

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