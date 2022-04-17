Denizlispor, Tuzlaspor mağlubiyetini telafi etti

Rehavete kapılmadan bu süreci istediğimiz gibi atlatmalıyız” dedi.

Spor Toto 1. Ligin 32. haftasında Ankara'da Keçiörengücü'nü mağlup ederek puanını 36'ya çıkaran Altaş Denizlispor'da, Tuzlaspor mağlubiyetinin üzüntüsü yerini sevince bıraktı. İç sahada Tuzlaspor'a karşı alınan mağlubiyeti, deplasmanda Keçiörengücü galibiyetiyle telafi ettiklerini belirten Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Ligde artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Mesut Bakkal hocamızla çıktığımız 9. maçımızda 5. galibiyetimizi aldık ve 36 puana yükseldik. İç sahada 4, deplasmanda da 2 olmak üzere son 6 maçımız kaldı. Artık iç saha veya deplasman diye bir kavram kalmadı. Kendi evimizde mağlup olurken, deplasmanda kazanabiliyoruz. O yüzden 6 maçın tamamı bizim için aynı zorlukta geçecek. Son haftalarda yakaladığımız ivmeyi rehavete kapılmadan sürdürmek zorundayız. Yönetimden teknik heyete, futbolculardan taraftarlara kadar tüm camianın bu kritik dönemde birlik beraberlik içerisinde hareket ederek, zorlu sürecin en iyi şekilde atlatılması için gayret göstermesi gerekiyor. Yakaladığımız bu olumlu havaya gölge düşürecek söylem ve eleştirilerden kaçınmak çok önemli” dedi.

“Son 5 haftaya daha moralli ve rahat gireceğiz”

Tuzlaspor maçı sonrası PFDK tarafından kulüp ve taraftarlara verilen cezaların kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Uz, “Kartları bloke olmayan taraftarlarımızın, imkanlarını zorlayarak Salı günü oynayacağımız İstanbulspor maçında tribünlerde olması en büyük arzumuz. İnşallah bu maçı da kazanarak son 5 haftaya daha moralli ve rahat gireceğiz” ifadelerini kullandı.