Denizlispor, U15'de Uşakspor'u 4'ledi

Grup 11. Haftasında evinde Uşakspor ile karşılaşan Denizlispor rakibini, 6. dakikada Mert Yıldırım, 11. dakikada Kayra Tanrıöğen, 12.-80. Dakikalarda Doruk Özsaraç'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyeti aldı.

Bu sonuçla haftayı 3 puanla kapatan ve lider Antalya Fraport TAV'ın ardından 23 puanla ikinci sırada bulunan Denizlispor U15'de moraller yerine geldi.

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, maça iyi bir hazırlık süreci sonrası çıktıklarına dikkat çekerek “Güzel bir maç oldu. İyi bir galibiyet aldık. Daha da farklı kazanabilirdik. Golleri ilk dakikalarda bulduk. Maça da iyi başladık. Tempolu önde baskı ile başladık. Onun da sonucunu gördük. İlk dakikalarda golleri bulduk. Daha sonra oyun biraz rölantiye döndü. Çocukları mücadelelerinden ve oyundan dolayı tebrik ediyorum. Skorun bir önemi yok her zaman söylüyorum. Önemli olan bu çocukların gelişmesi ve A takımına faydalı bir hale gelmeleri. Bun da bana gösteriyorlar. İzleyenlere gösteriyorlar. Kendileri de bu gelişimin farkında. Böyle devam ederse inşallah daha çabuk daha hızlı bir şekilde üst tarafa çıkarlar diye düşünüyorum. Herkesi oyun içerisinde tutmaya çalışıyorum. Şans vermeye çalışıyorum. Bunu daha önce de yaptım ve yapmaya devam ediyorum” dedi.

“Galibiyet serimiz devam edecek”

Takım Kaptanı Kerem Yılmaz Çetin de iyi mücadele ve oyun ile kazandıkları için gururlu olduklarını belirterek; “Bu sefer çok daha iyi oynadık. Geçen hafta şanssızlık yaşamıştık. Bodrum deplasmanında 1-1 berabere kalmıştık. İlk yarıda olduğu gibi yine 4-0'lık skorla galip geldik. İnşallah devamı gelir. Haftaya Nazillispor ile oynayacağız. Zor bir maç. Daha önce yenmiştik ama hiç belli olmaz. İnşallah galip gelerek zirve yarışını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.