Denizlispor U15'te hedef ilk 2

Grup takımlarından A. Denizlispor, zorlu Manisa FK engelini tek golle geçerek, ilk 2 hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ligin 10'uncu haftasında kendi evinde grup ikincisi Manisa FK ile karşılaşan ve rakibini Hüseyin Ali Erkavak'ın 15'inci dakikada kaydettiği gol ile 1-0 mağlup ederek puanını 16'a çıkaran A. Denizlispor, bu sonuçla 5'inci galibiyetini alarak ilk iki iddiasını sürdürdü.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden teknik sorumlusu Alkan Kandemir, yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek; “Gerçekten çok zorlu bir maç oldu. Bizim açımızdan da oldukça önemliydi. Çünkü eğer ilk iki de olmak istiyorsak bu maçın çok keskin bir dönemeç olduğunu biliyorduk, almamız gerekiyordu. Bir haftadan beri bu maça hazırlanıyorduk. Rakibimizi iyi analiz ettik. Rakibimiz gerçekten iyi bir takımdı. Eğer bu kadar çalışmasaydık bu maçı alamaz ve zorlanırdık. Maçta taktik disipline bağlı kalan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonra oynayacağımız maçlara devam edebilmemiz için bu maçı almamız gerekiyordu. Bizde üzerimize düşeni yaptık. Çocuklarda üzerlerine düşeni yaptılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Oyuncularına inandığını kaydeden Kandemir, “Hafta içi Menemenspor ile maçımız var. Şimdi bu maçın hazırlıklarına başlıyoruz. Bu maçtan da üç puan alabilirsek bu şekilde hedefimiz olan ilk iki için büyük avantaj elde etmiş oluruz. Bu yaş grubunda hedefimiz ilk ikiye kalarak Türkiye finallerine katılmak ve Denizli'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum” ifadelerini kullandı.