Denizlispor U16 Takımı, Afyonspor'u 4-1 mağlup etti

Grup 9. haftasında karşılaştığı HES İlaç Afyonspor'u 4-1 mağlup eden Denizlispor, haftayı 3 puan ile kapatarak ligdeki 3. galibiyetini almış oldu.

Grup 9. haftasında Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, HES İlaç Afyonspor'u 4-1 mağlup etti. HES İlaç Afyonspor'un 4. dakikada Semih Can Bozkurt'un golüyle 0-1 öne geçtiği müsabakada Denizlispor'un gollerini; 34 ve 60. dakikada Yaşar Yasin Yumlu, 37. dakikada Mahmut Er ve 68. dakikada Abdullah Ezer kaydetti. Denizlispor bu galibiyetle haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 12'e çıkararak ligde 3. galibiyetini almış oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U16 takımı Teknik Sorumlusu Mahmut Ayhan, "Maçın hemen başında geriye düşmesine rağmen takım hemen toparlandı ve maçı çevirdi ve maçı kazanmasını bildi. Çok basit ve bireysel hatalardan çok puan kaybettik. Burada daha çok çocukların gelişimine odaklanıyoruz. Eksiklerimiz var ve bunları daha çok çalışarak gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Takım olarak inandık ve başardık"

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Yaşar Yasin Yumlu ve Enes Öner geriye düşmelerine rağmen iyi mücadele ve oyun ile kazandıklarını dile getirerek "Takım olarak inandık ve başardık. İnşallah bu şekilde devam ederek ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.