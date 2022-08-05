Denizlispor U16'da çalışmalara başladı

TFF Gelişim U16 Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U16 takımı, yeni sezon hazırlıklarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yeni sezonda TFF Gelişim U16 Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, hazırlıklarına Teknik Sorumlu Mahmut Ayhan nezaretinde devam ediyor. Doğan Demircioğlu sahasında yapılan antrenmanda genç horozların istekli ve arzulu oldukları görüldü. Yeni sezonu ve çalışmaları değerlendiren Denizlispor U16 takımı teknik sorumlu Mahmut Ayhan amaçlarının futbolcuların gelişimi olduğuna dikkat çekerek, “U16 yaş grubunda program henüz netleşmedi. Ancak biz çalışmalara başladık. Amacımız burada çocuklara faydalı olmak. Onların gelişimine katkıda bulunmak. Onların gelişmeleri için ortam hazırlamak. Yeni sezonda inşallah futbolcuların kendi özelliklerinin geliştirildiği, takım oyununun oynandığı, mücadelenin olduğu, futbolda neler olması gerekiyorsa onların olduğu bir U16 takımı olacak” dedi.

“Bu sene daha iyi başlayıp daha iyi bitireceğiz”

Denizlispor u16 takımı futbolcusu Boran Yılmaz'da “15 yaşındayım 4 senedir Denizlispor forması giyiyorum. Orta saha oyuncusuyum. Yeni sezon hazırlıklarına başlayalı yaklaşık bir hafta oldu. İnşallah yeni sezonda güzel işler başaracağız. Bu sezonda geçen seneden daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Geçen sene iyi gittik ancak devamını getiremedik ve dağıldık. Bu sene daha iyi başlayıp daha iyi bitireceğiz. İnşallah hedefimiz ligi ilk üç arasında bitirmek olacak” şeklinde konuştu.

“Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık bir hafta önce başladık”

Genç Horozların başarılı futbolcusu Hüseyin Haktan Uğurlu'da 4 yıldır yeşil siyahlı formayı giydiğini belirterek, “Stoper mevkiinde oynuyorum. Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık bir hafta önce başladık. Takımız gayet iyi. Geçen sene iyi başlayıp iyi gitmiştik. Sonuna doğru biraz kötü gidişatlar oldu. Yapamadık, beceremedik. Şampiyonaya gidemedik. Ancak bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.