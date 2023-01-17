Denizlispor U17'de lider Manisa'yı puansız gönderdi

Grup 11. Haftasında evinde lider Manisa FK ile karşılaşan Denizlispor rakibini Miraç Demir ve Kadir Ege'nin golleri ile 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı ve 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Denizlispor U17 takımı bu sonuçla zirve yarışını sürdürdü.

Karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Melih Kemal Pelen, iyi mücadele ettiklerine vurgu yaparak “İyi oynadık. İyi bir galibiyet aldık. İlerisi için lideri yendik. Tabi ki aradaki puan farkını kapattık. Bir dahaki haftalarda yapacağımız galibiyet serisiyle liderliğe çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Karşılaşmada bir gol kaydeden golcü futbolcu Miraç Demir de çok mutlu olduğunu belirterek; “Çok huzurluyum. Bugün lideri 2-0 yendik. Hocamızın bize gösterdiği uyguladığı taktikleri hepsini yapmaya çalıştık. İyi oyun oldu ve iyi skor oldu tekrardan söylüyorum çok mutluyum. Orta geldi ben de arka direkteydim. Güzel bir kafa vuruşuyla gol attım. Önümüzdeki hafta Rize deplasmana gideceğiz. İnşallah orada da galip gelip liderliği alacağız ”diye konuştu.

Geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldık diyen Mustafa Kemal Naza ise “Bu hafta onu telafi edebilmek için, puan durumunda puanları azaltmak için bizim için önemli bir maçtı. Kazandık hafta içi iyi çalıştık çalıştıklarımızı sahaya sergileyince de üç puan geldi mutluyuz. Bundan sonraki haftalarda da aynı oyunumuzun üstüne koyarak galibiyet ala ala yukarılarda kalmaya çalışacağız. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman zirve” dedi.

Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Ömer Faruk Arı da çok iyi hazırlanarak maça çıktıklarını belirterek; “Bu hafta bize yakışan futbolu oynadık. Lider fark etmez bizim için lidermiş sonuncuymuş fark etmez. Biz çıktık topumuzu oynadık hocamızın dediklerini yaptık. Yendik başarıyla buradan ayrılıyoruz. Bundan sonra uzun bir süreç var, çok iyi takımlar var. Dediğim gibi takım fark etmeksizin çalışıyoruz. Daha üstüne koyarak çalışacağız daha hızlı daha dinamik inşallah önümüzdeki maçları da yeneceğiz” dedi.

Lidere karşı, iyi bir takıma karşı oynadık diyen Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya ise “Belki grubumuzun en iyi takımlarından birisi. İyi oynamaya çalışan takımlardan birisi. Fakat bizde burada iyi maçlar çıkarıyoruz. İyi oyunla iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Burada beşte beş bir galibiyet durumumuz vardı. Devam ettirmekte istiyorduk. Çocuklar bu gün o tepkiyi verdiler. O mücadeleyi gösterdiler ve kazandık. Oyun anlamında zaman zaman iyi şeyler yaptık ve iyi oyun ortaya çıktı. Tabi zaman zamanda düştüğümüz bölümler oldu. İkinci devrede bulduğumuz iki golle kazanmış olduk. Mutluyuz, çocuklar mutlu. Hep söylediğimiz gibi önceliğimiz çocukların gelişimi. Bu şekilde maç tecrübesi kazanıyorlar. Yavaş yavaş önemli maçlara hazırlanıyorlar. Liderle oynanan maçın havası da motivasyon anlamında farklı oluyor. Biz oyun anlamında çocuklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız için iyi maç oldu. Bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.