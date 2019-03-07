İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig'de bir haftalık aranın ardından tekrar liderlik koltuğuna oturan Abalı Denizlispor, 11 Mart Pazartesi günü karışılacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.


Yeşil-siyahlı ekip Lig'in 25. hafta kapanış maçında 44 puan ile ligde dördüncü sırada bulunan Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Lider Denizlispor'da yapılan antrenmana önceki gün yapılan idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz ile yüksek ateşe bağlı olarak hastalığı bulunan Ziya Alkurt katılmadı.


Horoz'da Mehmet Akyüz ile Alperen Babacan sarı kart sınırında bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.