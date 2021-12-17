İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto 1.

Ligin 18.haftasında Pazartesi günü Denizlispor kendi sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Denizlispor, Ligin 18.haftasında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top sürme çalışmasıyla sona erdi. Ameliyat olan Muğdat Çelik ve Okan Derici'nin, yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Aissati ile İlhan Depe idmanda yer almadı. Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise takımla çalışmalarına başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.