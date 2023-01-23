Denizlispor VAR'dan şikayetçi

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef yine bu VAR'la birlikte sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısın da konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Oyun planlamamız topu daha fazla elde tutup, orta sahada daha kalabalık kalıp pasla birlikte rakibin dengesini bozmaktı ve her geçen dakikanın lehimize gelişeceğini hesap etmekti. Biz daha kendimizi pasa yakın bir takım olarak görüyorduk ama Rizespor'un ön tarafta çok çabuk oyuncularının olması özellikle çok seri, çabuk rakibin dengesini bozan, savunmanın dengesini bozan koşuları bize pahalıya mahal oldu. Biz bu gün çok eksik geldik. Kaptan Gökhan'ı biz bir hafta çalıştıramadık bu gün iğneyle oynatmak zorunda kaldık. Hastalıktan dolayı gelemeyen 3 oyuncumuz vardı. Dolayısıyla rakip çok iyi hamleler yaparken, iyi oyuncuları oyunda kullanırken biz o hamlelere çokta cevap verecek oyuncu kullanamadık. Oyunu 2-0'dan 2-1'e getirerek şok gollerden sonra iyi tutunduk. Şok golle de bir beraberlik yakılabileceğimizi hesap ediyorduk ama maalesef o frikikleri ve kornerleri yakalayamadık. İyi paslar yaptık, iyi oyuna sokulduk, iyi oynadık ve cesur oynadık. Maalesef yine bu VAR'la birlikte sıkıntı yaşıyoruz. Bütün Türkiye'nin söylediği pozisyonda biz evimizde penaltıyı kazanamadık. Burada orta sahada yapılan pozisyonda faul ama hakem arkadaş orada görmüyor. VAR'daki arkadaş görmüyor ve gelip penaltı oluyor. Sonuçta geriye düşüyorsunuz hakemliği bırakmış arkadaşları vara koyuyoruz bunları hakemlikten aldıysanız niye VAR'a koyuyorsunuz. Bunu sorgulamak lazım. Rizespor derin bir kadrosu var, iyi bir ekibi var, iyi bir hocası, var iyi bir yönetimi var. İnşallah lige çıkan takımlardan bir tanesi Rizespor olur" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımı oynatan benim, hatasıyla günahıyla benim"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "İlk yarı oyuncularım çok iyi oynadılar. Hem pas alışverişleri hem boş adım bulmaları, hem de iyi başa çıkmaları çalıştıklarımızla hemen hemen harfiyle yaptılar. Maalesef ön bölgede eksiklerimiz var. Santrafor bölgesinde eksiğimiz var. Eğer şampiyon olacaksak öne bir santrafor almak lazım. Elimizdeki oyuncular, o oyuncu gurubu özellikle ön bölgede oynayan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bir santrfor bulmamız lazım yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu kadar iyi oyuna, bu kadar fazlar pozisyona daha farklı olmalıydı. Nihayetinde oyun bazen riske de giriyor 2-1'ken rakip 2-2 de bulabilirdi dolayısıyla buna fırsat vermemek için Ankara Keçiörengücü maçında da gördük, bu maçta da gördük. İyi yüzde 100 tamamlamaz lazım. Şunu taraftarlara söylemek istiyorum, bazen yenilebilirsiniz, bazen berabere kalabilirsiniz bunu sezonun ilk yarısında yaşadık. Tepki vereceklerse bana versinler. Sonuçta bu takımın teknik direktörü benim. Oyuncularımı oynatan benim, hatasıyla günahıyla benim. Her şey bütün sorumluluk bende. Bunu özellikle vurguluyorum. Oyuncuya sonuna kadar sahip çıksınlar. Deplasmana geliyorlar. Fenerbahçe maçında nasıl maçtan sonra takıma sahip çıkıp alkışladılarsa aynı şeyi devam ettirsinler. Tepki vereceklerse bana versinler, sorun yok" ifadelerini kullandı.