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Denizlispor, Y. Malatyaspor maçı hakemi Kardeşler oldu

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek


Süper Lig'in 29. hafta müsabakalarından 6 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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