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Denizlispor yeni başkanını seçiyor

Denizlispor Kulübü Derneği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran günü çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 16 Haziran 2021 Çarşamba günü çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.

Denizlispor Kulübü Derneği'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran günü çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 16 Haziran 2021 Çarşamba günü çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.



Denizlispor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yayınlanan son açıklama ise şöyle; “Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da camianın merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek. 4 Haziran 2021 Cuma günü yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 16 Haziran 2021 Çarşamba gününe ertelenen olağan kongre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.”

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