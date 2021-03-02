Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 28. haftasını bay takım olarak geçiren Denizlispor, 29. haftada karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 28. haftasını bay takım olarak geçiren Denizlispor, 29. hafta müsabakasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-siyahlı oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcular çalışmalarını dar alanda yaptığı çift kale maç ile sona erdirdi.

Tedavileri devam eden oyuncular antrenmanda denenecek

Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu ile tedavileri devam eden Recep Niyaz ve Veton Tusha'nın, yarın antrenmana çıkarılarak deneneceği bildirildi. Özel tedaviler eşliğinde Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılan bu üç oyuncunun oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.