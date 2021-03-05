Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Denizlispor, yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik ve pas çalışmaları ile sona erdi. İdmanda sakatlıkları sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, bu oyuncuların yarınki maçta forma giyip giyemeyecekleri ise maç günü netlik kazanacak.

Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcıları ise Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum olacak.