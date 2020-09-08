İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Afyonkarahisar kampını tamamlayan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Denizli’de yaptığı antrenman ile devam ettirdi.

Afyonkarahisar kampını tamamlayan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Denizli'de yaptığı antrenman ile devam ettirdi.


Denizlispor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı idman ile sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve koşu ile başlarken pas çalışmaları ile devam etti.


Gerçekleştirilen idmanda yeni transferler çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.