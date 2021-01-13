Yukatel Denizlispor, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maçlara özel ‘Sezonluk Hatıra Bilet' satışı başlatıyor. Seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bilet geliri elde edemeyen Denizlispor, kulübe gelir sağlayabilecek yeni bir projeye imza attı. Yeşil-siyahlı ekip bu hafta sonu oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçı öncesi “Sezonluk hatıra bilet” kampanyası başlattı. Perşembe günü saat 11.00'de Denizlispor Store mağazasından satışa sunulacak olan hatıra biletlerin fiyatı ise 20 TL olarak belirlendi.

Takıma destek verenler onurlandırılacak

Denizlispor, 10 adet ve üzeri alım yapan tüm firma ve kişileri sosyal medya adreslerinde yayınlayarak onurlandıracak. Günlük olarak yayınlanacak listede destek veren taraftarların isimleri yer alacak.

Hatıra biletler adrese teslim edilecek

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre tüm ilçeler, şehir dışı ve yurt dışına teslimat yapılabilecek. Merkez ilçeler için en az 20 bilet alınması gerekirken, 30 ve üzeri bilet alınırsa tüm ilçelere teslimat yapılacak. Şehir dışı ve yurt dışı kargo için ise en az 50 hatıra bilet alma zorunluluğu bulunuyor. Şehir dışı ve yurt dışından sipariş vermek isteyenler Whatsapp ve telefon ile sipariş verebileceği açıklandı.

Denizlispor yönetimi kapı kapı dolaşacak

Yukatel Denizlispor yönetim kurulu hatıra bilet kampanyası için kapı kapı dolaşarak bilet satacağı ve Denizli içerisinde her noktaya ulaşmayı planlayan yöneticiler, hatıra bilet satışları ile kulübe ciddi bir gelir kaynağı yaratacağını söyledi.